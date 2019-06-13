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TEM’de 3 kamyon birbirine girdi, sürücü araç içinde sıkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 18:50 | Son Güncelleme

TEM otoyolu Kurtköy mevkiinde 3 kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

TEM otoyolu Kurtköy mevkiinde 3 kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarılırken, kaza nedeniyle yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kaza, TEM otoyolu Ankara istikameti Kurtköy mevkiinde 17.30 sıralarında meydana geldi. Yoğun trafiğin olduğu yolda iki kamyon arka arkaya seyir halindeyken, arkadan hızla gelen başka bir kamyon sürücüsü önündeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonun da öndeki kamyona çarpmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 kamyonun çarpıştığı kazada en arkadan gelerek kazaya sebebiyet veren kamyon sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Diğer kamyon sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiyenin çabasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırılırken, sürücünün iki bacağının kırıldığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle yolda kilometrelerce uzunluğunda araç kuyrukları oluştu.

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