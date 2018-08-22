HABER

TEM'de 9 araç birbirine girdi: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2018 09:55 | Son Güncelleme

İZMİT'te, TEM Otoyolu'nda alkollü sürücünün neden olduğu öne sürülen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi.

TEM'de 9 araç birbirine girdi: 6 yaralı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, TEM Otoyolu'nda alkollü sürücünün neden olduğu öne sürülen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi. Kazada, 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 04.30 sıralarında, TEM Otoyolu İzmit Bekirdere Rampası mevkiinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen B.G. yönetimindeki 34 GY 4300 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yöne giden 45 YB 9981 plakalı otomobile çarptı. Arkadan gelen 7 araç da kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazaya neden olduğu öne sürülen B.G.'nin 88 promil alkollü olduğu tespit edildi. B.G. yapılan sağlık kontrolünün ardından polis tarafından gözaltına alındı.
Kapanan karayolu, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

FOTOĞRAFLI

TEM'de 9 araç birbirine girdi: 6 yaralıTEM'de 9 araç birbirine girdi: 6 yaralıTEM'de 9 araç birbirine girdi: 6 yaralı

PARTNERNe olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınızNe olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Gümüşhane'de çatışma: PKK'lı 2 terörist öldürüldüGümüşhane'de çatışma: PKK'lı 2 terörist öldürüldü
Gelibolu'daki ev yangınında 5 yaşındaki Tuğba Melek öldüGelibolu'daki ev yangınında 5 yaşındaki Tuğba Melek öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'dan darbeci askerler hakkında skandal karar: İltica hakkı verdiler!

Yunanistan'dan darbeci askerler hakkında skandal karar: İltica hakkı verdiler!

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

Körfez'de yeni kriz patladı! Bahreyn, Katar'a vize vermeyi durdurdu

Körfez'de yeni kriz patladı! Bahreyn, Katar'a vize vermeyi durdurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta, annesi ise mezarlıkta bulundu!

Adana'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta, annesi ise mezarlıkta bulundu!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı

Bu fotoğraf bugün çekildi! Her yer beyaza büründü

Bu fotoğraf bugün çekildi! Her yer beyaza büründü

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Önlem alındı, bu görüntü ortaya çıktı!

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Önlem alındı, bu görüntü ortaya çıktı!

İstanbul'da o görüntüyle karşılaşan pilotlar birbirini uyarıyor

İstanbul'da o görüntüyle karşılaşan pilotlar birbirini uyarıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.