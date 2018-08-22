TEM'de 9 araç birbirine girdi: 6 yaralı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, TEM Otoyolu'nda alkollü sürücünün neden olduğu öne sürülen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi. Kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında, TEM Otoyolu İzmit Bekirdere Rampası mevkiinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen B.G. yönetimindeki 34 GY 4300 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yöne giden 45 YB 9981 plakalı otomobile çarptı. Arkadan gelen 7 araç da kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya neden olduğu öne sürülen B.G.'nin 88 promil alkollü olduğu tespit edildi. B.G. yapılan sağlık kontrolünün ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Kapanan karayolu, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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