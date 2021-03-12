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TEM’de 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı

12.03.2021 09:43 | Son Güncelleme:
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Bolu’da, TEM Otoyolu’nda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında farklı araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında farklı araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle 2 şeride düşen TEM’in Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kaza, saat 8.00 sıralarında TEM Otoyolu Alpagutbey mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu’nda aşırı buzlanma nedeniyle Ankara istikametine seyir halinde olan 6 otomobil, 2 hafif ticari araç ve 1 minibüs sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Kazada farklı araçlarda bulunan O.Y. (35), B.K (21), N.K. (60) ve M.K. (52) yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi ve Köroğlu Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle 2 şeride düşen TEM Otoyolu’nun Ankara yönünde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin kontrollü olarak sağladığı ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Olay yeri ve oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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