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TEM’de aracın çaptığı vatandaş hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 20:48 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM otoyolunda yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen aracın çarptığı 35 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM otoyolu İzmit Batı Gişeleri mevkiinde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM otoyolunda yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen aracın çarptığı 35 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM otoyolu İzmit Batı Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.K. idaresindeki 07 GSG 24 plakalı araç, yolu geçmeye çalışan İzzet Civan’a (35) çarptı. Hızla gelen aracın çarptığı Civan ağır yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Civan, İzmit SEKA Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Civan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yalova’da tersanede çalıştığı öğrenilen İzzet Civan’ın cenaze işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Zonguldak’a gönderildiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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