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TEM'de arkasındaki aracın çarptığı otomobil takla attı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 23:41 | Son Güncelleme

BAĞCILAR TEM Otoyolu'nda bir aracın arkadan çarptığı otomobil takla attı.

Mustafa AKIN-Hüseyin COŞKUN-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR TEM Otoyolu'nda bir aracın arkadan çarptığı otomobil takla attı. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazaya neden oldukları iddia edilen kişiler ise araçlarını terk ederek olay yerinden kaçtı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Bağcılar TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 MUL 29 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önündeki 34 BNV 749 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki araç savrularak takla attı. Sürücü Aslan Bursalı ters dönen otomobilden kendi imanlarıyla şans eseri yara almadan kurtuldu. Arkadan çarparak kazaya neden olan kişiler, araçlarını olay yerinde terk ederek ortadan kayboldu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Arslan Bursalı'yı ambulansa alarak kontrolden geçirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

TAKLA ATAN ARAÇTAN BURNU BİLE KANAMADAN ÇIKTI, AİLESİNE EL SALLADI
Öte yandan, takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıkan sürücü Bursalı, kazadan haberdar olan olay yerine gelen eniştesine sarıldı. Yolun ters istikametinde bekleyen ailesine eniştesiyle birlikte el sallayan Bursalı ve ailesi duygu dolu anlara sahne oldu.

(FOTOĞRAF)

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