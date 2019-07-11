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TEM'DE AYNI NOKTADAKİ 3 FARKLI KAZA: TRAFİĞİ DURMA NOKTASINA GELDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 07:53 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL/DHA TEM Otoyolu, Ankara istikameti Bağcılar mevkiinde sabah saatlerinde birbirine çok yakın noktada gerçekleşen 3 trafik kazası nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL/DHA

TEM Otoyolu, Ankara istikameti Bağcılar mevkiinde sabah saatlerinde birbirine çok yakın noktada gerçekleşen 3 trafik kazası nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kazalarda bir kişi ise yaralandı.

İlk kaza seyir halindeki bir kamyonete aynı yönde ilerleyen bir otomobilin çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki bir kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği aynı yönde ve aynı nokta da 2 farklı zincirleme trafik kazası daha meydana gelince uzun araç kuyrukları oluştu. Aynı noktadan meydana gelen 3 farklı trafik kazasına karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Kazalara karışan araçlar

- Yaralının görüntüsü

- Vatandaş ile röp

- Trafikten görüntü

- Genel ve detaylar

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