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TEM'DE BALTALI SÜRÜCÜ TERÖRÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 13:55 | Son Güncelleme

İstanbul DHA TEM Otoyolu'nda trafikte tartıştığı kamyonet sürücüsüne camdan çıkardığı baltayla saldırmaya çalışan sürücü hem kendi canını hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye attı.

İstanbul DHA
TEM Otoyolu'nda trafikte tartıştığı kamyonet sürücüsüne camdan çıkardığı baltayla saldırmaya çalışan sürücü hem kendi canını hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye attı. O anlar arkadan gelen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntüler öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde kaydedildi. Ankara istikametinde seyir halinde olan kamyonet ve otomobil sürücüleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü camdan çıkardığı baltayla sol şeritte seyreden kamyonete doğru hamle yaptı. Hem kendi canını hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye atan sürücü elindeki baltayla kamyonete vurmaya çalıştı. Başarılı olamayan baltalı sürücü kamyonetten uzaklaşarak, en sağ şeride geçti. O anlar arkadan gelen bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü:
(CEP TELEFONU)
-Sürücünün baltayı camdan çıkarması
-Aracını Kamyonete doğru sürmesi
-Baltayla hamle yapması
-Uzaklaşması

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