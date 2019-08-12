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- TEM'DE BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI, SÜRÜCÜNÜN YARDIMINA YOLDAN GEÇENLER KOŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 10:24 | Son Güncelleme

Haber- Kamera Hakan KAYA - Özgür EREN  İstanbul DHA  TEM Otoyolu Eyüpsultan Alibeyköy mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak alev aldı.

Haber- Kamera Hakan KAYA - Özgür EREN İstanbul DHA
TEM Otoyolu Eyüpsultan Alibeyköy mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak alev aldı. O sırada araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar yaralı sürücüyü araçtan çıkardı, ardından da yanan otomobili söndürdü.
Kaza TEM Otoyolu Alibeyköy mevkii Edirne istikametinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 SY 300 plakalı otomobili kullanan Barış Ağır seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak savrulan otomobil önce bariyerlere çarptı, ardından da alev aldı. O sırada araçlarıyla yoldan geçen sürücüler, kaza yapan araçta bulunan yaralının yardımına koştu. Yardıma gelen vatandaşlar önce araçtaki yaralı sürücüyü çıkarttı ardında yanan otomobili söndürdü. Yaralıya ilk müdahaleyi yine yardıma koşan vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı sürücü Barış Ağır'ı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ARKADAŞLARLA BERABER YANAN ARABAYI SÖNDÜRDÜK
Kazayı görerek yardıma gelen sürücü Murat Öztürk, “Sadece arabayı yanarken gördüm. Arkadaşlarla beraber yanan arabayı söndürdük. Yaralı sürücüyü diğer arkadaşlar araçtan çıkardı. . Yaralının durumu şuan iyi dedi.

Görüntü Dökümü
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-Kaza yapıp yanan araçtan genel ve yakın detaylar
-Yaralının yerde oturmasından genel ve yakın detaylar
-Çevredeki vatandaşların yaralının başından beklemesi
-Ambulansın gelişi
-Yaralıya ilk müdahalenin yapılması
-Yaralının ambulansa alınması ve gidişi
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Yangın tüpünden detay görüntü
-TEM Otoyolundan görüntü
-Yolun bir şeridinin trafiğe kapanması
-Murat Öztürk ile röportaj
-Genel ve detaylar

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