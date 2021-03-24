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  4. TEM’de, bariyerlere çarpan tırın sürücüsü aracın ön camından yola fırladı

TEM’de, bariyerlere çarpan tırın sürücüsü aracın ön camından yola fırladı

24.03.2021 02:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken kar yağışı sebebiyle kontrolden çıkarak bariyerlere vuran tırın sürücüsü aracın ön camından yola fırlayarak yaralandı.

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken kar yağışı sebebiyle kontrolden çıkarak bariyerlere vuran tırın sürücüsü aracın ön camından yola fırlayarak yaralandı. Kaza tırın makaslaması sonucu otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan İhsan Y. idaresindeki 47 ABF 290 plakalı tır, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle makaslayan tırın sürücüsü İhsan Y., aracın ön camından dışarı fırlayarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.
Kazada, tırın makaslaması sonucu TEM’in İstanbul yönünde 2 şerit trafiğe kapandı. Trafiğin tek şeritten kontrollü olarak verilmesi sebebiyle otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan tırın yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü.
Ayrıca, kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu’nda meydana gelen 2 farklı trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavileri için kentteki hastanelere götürüldü.

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