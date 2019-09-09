HABER

TEM’de bariyerleri aşan kamyon dereye uçtu,

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 03:18 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Esenyurt Kiptaş Konutları Mevkiinde Edirne istikametine seyir halinde olan bir kamyon, bilinmeyen bir sebepten dolayı bariyerleri aşarak TEM’den dereye uçtu.

TEM Otoyolu Esenyurt Kiptaş Konutları Mevkiinde Edirne istikametine seyir halinde olan bir kamyon, bilinmeyen bir sebepten dolayı bariyerleri aşarak TEM’den dereye uçtu. Kamyondan yara almadan çıkan sürücü de ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Kaza, saat 01:00 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt Kiptaş Konutları 3. ETap karşısı Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün isminin öğrenilemediği 34 VZP 30 plakalı kamyon Edirne istikametine seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı Kiptaş Konutları karşısında bariyerleri aşarak dereye uçtu.
Kaza sonrasında kendi imkanları ile kamyondan çıkan sürücü kazayı yara almadan atlattı. Sürücü daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Sürücüyü bulamayan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

TEM’de bariyerleri aşan kamyon dereye uçtu,

TEM’de bariyerleri aşan kamyon dereye uçtu,

TEM’de bariyerleri aşan kamyon dereye uçtu,

TEM’de bariyerleri aşan kamyon dereye uçtu,

TEM’de bariyerleri aşan kamyon dereye uçtu,

TEM’de bariyerleri aşan kamyon dereye uçtu,

TEM’de bariyerleri aşan kamyon dereye uçtu,

TEM’de bariyerleri aşan kamyon dereye uçtu,

TEM’de bariyerleri aşan kamyon dereye uçtu,

TEM’de bariyerleri aşan kamyon dereye uçtu,

TEM’de bariyerleri aşan kamyon dereye uçtu,

TEM’de bariyerleri aşan kamyon dereye uçtu,

TEM’de bariyerleri aşan kamyon dereye uçtu,
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

F.Bahçe'den kötü prova

F.Bahçe'den kötü prova

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

Binbaşı'nın acı ölümü! Bir anda yere yığıldı

Binbaşı'nın acı ölümü! Bir anda yere yığıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.