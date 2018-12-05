HABER

TEM'de dehşet; Çekiçle öldürdü, kaçarken TIR'ın altında can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 16:52 | Son Güncelleme

ADANA'nın Pozantı ilçesinde, TIR sürücüleri Behçet Birkaç (26) ve Halil Kocabaş (32), 'yol verme' yüzünden kavga etti.

Çağlar ÖZTÜRK- Malik GÖDELİNER- Onurcan BULAT/POZANTI (Adana), (DHA) - ADANA'nın Pozantı ilçesinde, TIR sürücüleri Behçet Birkaç (26) ve Halil Kocabaş (32), 'yol verme' yüzünden kavga etti. Kavgada Kocabaş'ı başına çekiçle vurarak, öldüren Birkaç, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın altında kalıp, yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, TEM yolu Akçatekir mevkisinde meydana geldi. TIR sürücüleri Behçet Birkaç ile Halil Kocabaş arasında 'yol verme' yüzünden tartışma çıktı. Sürücüler, yol kenarına çektikleri araçlarından inerken tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Behçet Birkaç, kavga sırasında Halil Kocabaş'ı başına çekiçle vurarak, öldürdü. Olay yerinden kaçmaya çalışan Birkaç'a, D.K.'nin kontrolünden çıkan 06 VVP 99 plakalı TIR çarptı. Birkaç, TIR'ın altında kalarak, yaşamını yitirdi. Yoldan geçen sürücüler, park halindeki TIR'ların yanında 2 kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığını fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Behçet Birkaç ile Halil Kocabaş'ın cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

PARTNERYakından bakınca şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Yakından bakınca şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Bursa'da ilkokulda yangın paniği; yüzlerce öğrenci tahliye edildiBursa'da ilkokulda yangın paniği; yüzlerce öğrenci tahliye edildi
Karabük Valiliği varilden yayılan gazla ilgili açıklama yaptıKarabük Valiliği varilden yayılan gazla ilgili açıklama yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

"Para ve maliye politikasında sıkı duruşa devam edilecek"

"Para ve maliye politikasında sıkı duruşa devam edilecek"

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Sarallar organize suç örgütüne operasyon!

Sarallar organize suç örgütüne operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parkta dehşet! Eski sevgilisini bir erkekle yakalayınca...

Parkta dehşet! Eski sevgilisini bir erkekle yakalayınca...

Dolmuşta feci ölüm!

Dolmuşta feci ölüm!

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

Diyarbakır'da anne ile kızı apartman dairesinde bacaklarından vuruldu

Diyarbakır'da yaşandı! Anne ile kızı aynı anda...

Nasıl olur? Kocaeli'nde pembe renkli martı şaşkınlığı!

Nasıl olur? Kocaeli'nde pembe renkli martı şaşkınlığı!

Uçuş öncesi panik yaratan mesajdan aşk üçgeni çıktı!

Uçuş öncesi panik yaratan mesajdan aşk üçgeni çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.