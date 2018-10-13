TEM'DE DEVRİLEN KAMYON TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
TEM Otoyolu Bahçeşehir Mevkii'nde çakıl yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Devrilen kamyon ve yola saçılan çakıl taşları nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Bahçeşehir Mevkii Avcılar ayrımlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çakıl taşı yüklü hafriyat kamyonun sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kamyonda yüklü olan çakıllarda yola saçıldı. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra vinç ile iş makinesi de sevk edildi. Kamyon sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, vinç yardımıyla kamyon kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
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