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TEM’de direksiyon başında kalp krizi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 09:19 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Avcılar mevkinde direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öğrenilen bir sürücü, 2’si işçi servisi minibüsü olmak üzere toplam 6 araca çarptı.

TEM Otoyolu Avcılar mevkinde direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öğrenilen bir sürücü, 2’si işçi servisi minibüsü olmak üzere toplam 6 araca çarptı. Kaza sonrası bölge de oluşan trafik yoğunluğu ise havadan görüntülenirken, sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, sabah 07.50 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar Gişeleri mevkisi İstanbul istikametinde yaşandı. İddiaya göre, 43 BA 040 plakalı aracın sürücüsü, orta yaşlı erkek şahıs direksiyon başında bir anda fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği söylenilen sürücü, 2’si işçi servisi minibüsü olmak üzere toplam 6 araca çarptıktan sonra emniyet şeridi kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Sürücünün fenalaştığını gören diğer araç sürücüleri ise 112 sağlık ekiplerini arayarak haber verdi. Olay yerine gelen ekipler durumunun ağır olduğu öğrenilen sürücüyü hastaneye kaldırdı. Trafik ekipleri ise sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarını alarak olayla ilgili inceleme yaptı.
Yaşanan olayda aracı maddi hasar gören bir başka sürücü ise olay anını anlattı. Trafik yoğunluğu ise havadan drone ile görüntülendi.

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