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TEM’de dorsesi yanan ip yüklü tır otoyolu trafiğe kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 23:59 | Son Güncelleme

Bolu’da dorsesinde yangın çıkan tır nedeniyle TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı.

Bolu’da dorsesinde yangın çıkan tır nedeniyle TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı. Şoka giren tır sürücüsü, ekiplerin söndürme çalışması devam ederken, dorseye tırmanarak ipleri kurtarmaya çalıştı.
Olay, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Doğu Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri’den İstanbul’a ip taşıyan Kadir Özhan (50) idaresindeki 34 YK 173 plakalı tırın, Doğu Gişeleri’ne yaklaşık 100 metre mesafede lastiği patlaması sonucu dorse kısmında yangın çıktı. Dorsenin olduğu bölümden dumanlar yükseldiğini gören sürücü Özhan, araçtan inerek yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Diğer sürücülerin de yardım etmesine rağmen yangını söndüremeyen Özhan, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Tırın dorsesinin orta kısmında meydana gelen yangında maddi hasar meydana geldi.

Tır sürücüsü şoka girdi
Yangında, tırda bulunan iplerin tamamının yanacağını düşünerek şoka giren sürücü Kadir Özhan, dorsenin arka kısmına tırmanarak zarar görmeyen ipleri kurtarmaya çalıştı. Polis ekipleri ve çevredekilerin uyarısı üzerine Özhan, dorseden indirildi.

Yangın ve araç kuyruğu havadan görüntülendi
Yangın söndürme çalışmalarının başlamasıyla birlikte olay yerinde bulunan trafik ekipleri, TEM Otoyolu İstanbul istikametini kısa süre trafiğe kapattı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyolda, itfaiyenin çalışmasının bitmesinin ardından, trafik tek şeritten kontrollü olarak yeniden açıldı. Tırda meydana gelen yangın ve TEM’de oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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