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TEM’de durdurulan minibüste 12 düzensiz göçmen yakalandı

16.12.2020 17:58 | Son Güncelleme:
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TEM’de durdurulan minibüste 12 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda durdurulan bir minibüste 12 düzensiz göçmen yakalandı.Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda bulunan bir tesiste meydana geldi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda durdurulan bir minibüste 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda bulunan bir tesiste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, TEM Otoyolu Körfez geçişinde bulunan bir tesiste polis ekipleri tarafından durdurulan minibüste 6’sı Bangladeş, 5’i Pakistan, 1’i Afganistan uyruklu olmak üzere 12 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili minibüs sürücüsü H.A. gözaltına alınırken, yakalanan düzensiz göçmen göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Minibüse ise ekipler tarafından el konuldu.

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