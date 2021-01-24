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  4. TEM’de durdurulan otobüsteki özel bölmeden 102 tane kaçak cep telefonu çıktı

TEM’de durdurulan otobüsteki özel bölmeden 102 tane kaçak cep telefonu çıktı

24.01.2021 00:12 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’de, polis ekipleri tarafından TEM Otoyolu’nda durdurulan bir otobüste yapılan aramalarda, yapılan özel bir bölme içerisinden 102 adet gümrük kaçağı cep telefon ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan bir otobüs ile gümrük kaçağı cep telefonu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Kocaeli’de, polis ekipleri tarafından TEM Otoyolu’nda durdurulan bir otobüste yapılan aramalarda, yapılan özel bir bölme içerisinden 102 adet gümrük kaçağı cep telefon ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan bir otobüs ile gümrük kaçağı cep telefonu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından kaçak cep telefonu taşıdığı belirlenen otobüs, düzenlenen operasyonla durduruldu. Otobüste yapılan aramalarda, hazırlanan özel bir bölme içerisinden 102 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şahsın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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