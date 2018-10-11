TEM'de durdurulan otomobilde 83 kilo eroin ele geçirildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU yakınlarında TEM yolunda durdurulan otomobilde yapılan aramada, aracın kaportasının iç kısımlarına gizlenmiş 83 kilo eroin ele geçirildi, 1’i kadın, 2 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunun Bolu kesiminde denitim yaptı. Ekipler, İstanbul yönünde şüphe üzerine otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' eşliğinde arama yapıldı. Köpek aracın tekerlek üstleri, kapıları ve çeşitli yerlerine tepki verdi. Ekipler, Bolu Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürdüğü aracın kaportasını söktü. Arama çalışmalarında çeşitli yerlere gizlenmiş 165 paket halinde 83 kilogram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan S.U. (34) isimli kadın ve H.E. (40) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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