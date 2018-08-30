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TEM'de feci kaza: 1 ölü 1 yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2018 10:06 | Son Güncelleme

SULTANBEYLİ  TEM otoyolunda meydana gelen kazada içinde 2 kişinin bulunduğu araç yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra taklalar attı.

TEM'de feci kaza: 1 ölü 1 yaralı (1)

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) SULTANBEYLİ TEM otoyolunda meydana gelen kazada içinde 2 kişinin bulunduğu araç yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra taklalar attı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

(FOTOĞRAF)

TEM'de feci kaza: 1 ölü 1 yaralı (1)TEM'de feci kaza: 1 ölü 1 yaralı (1)TEM'de feci kaza: 1 ölü 1 yaralı (1)TEM'de feci kaza: 1 ölü 1 yaralı (1)

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