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TEM'de feci kaza: 1 ölü 1 yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2018 10:28 | Son Güncelleme

SULTANBEYLİ TEM otoyolunda meydana gelen kazada içinde 2 kişinin bulunduğu araç yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra taklalar attı.

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) SULTANBEYLİ TEM otoyolunda meydana gelen kazada içinde 2 kişinin bulunduğu araç yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra taklalar attı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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