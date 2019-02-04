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TEM’de feci kaza: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 12:07 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Maslak mevkinde bir araçla motosikletin çarpıştığı feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu Maslak mevkinde bir araçla motosikletin çarpıştığı feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle araç sürücüsü şoka girerken, bölgede oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi.
Kaza, TEM Otoyolu Maslak mevki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Köprü istikametinde seyir halinde olan 34 ANE 737 plakalı araçla motosiklet çarpıştı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. Motosikletin paramparça olduğu kazada araç sürücüsü şoka girdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsünün kaskının kafasından fırladığı görülürken, polis ekipleri şoka giren araç sürücüsünü ifadesini almak üzere karakola götürdü.
Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatıldı. Bölgede oluşan yoğun trafik ise havadan görüntülendi. Kazaya karışan araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili ekiplerin incelemesi devam ediyor.

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