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 TEM'DE FECİ KAZA: 2  ÖLÜ  

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 10:23 | Son Güncelleme

  * EDS direğine çarparak taklalar atan ve bir süre sürüklenen otomobilin lastiği de yerinden çıkarak fırladı.

* EDS direğine çarparak taklalar atan ve bir süre sürüklenen otomobilin lastiği de yerinden çıkarak fırladı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Sultanbeyli TEM otoyolunda kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki EDS direğine çarptıktan sonra taklalar attı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Kaza saat 09.00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultanbeyli Mevkinde meydana geldi. İddiaya göre Ecem Zeliha Postacı (26) idaresindeki 26 DS 607 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki Elektronik Denetim Sistemi (EDS) direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobil bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler itfaiye ev sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yola dubalar koyarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Araçta bulunan sürücü Postacı ile yanında bulunan Kubilay Kayaran (25) araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan iki kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri sürücü Postacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Kayaran'ın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanabildi. Kaza sırasında aracın bir lastiğinin yerinden çıkarak fırladığı görüldü. Kaza yapan aracın kaldırılmasından sonra trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:
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-Cenazenin kaldırılması
-Kaza yapan aracın kaldırılması
-Kopan lastiğin görüntüsü
-Devrilen EDS direğinin görüntüsü
-Trafik yoğunluğunddan görüntü
-Aracın kaldırılması
-Genel ve detaylar

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