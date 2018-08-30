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- TEM'de feci kaza: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2018 10:30 | Son Güncelleme

SULTABEYLİ  TEM otoyolunda kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki EDS direğine çarptıktan sonra taklalar attı.

- TEM'de feci kaza: 2 ölü

Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, (DHA) SULTABEYLİ TEM otoyolunda kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki EDS direğine çarptıktan sonra taklalar attı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 09.00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultanbeyli Mevkinde meydana geldi. İddiaya göre Ecem Zeliha Postacı (26) idaresindeki 26 DS 607 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki Elektronik Denetim Sistemi (EDS) direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobil bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yola dubalar koyarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Araçta bulunan sürücü Postacı ile yanında bulunan Kubilay Kayaran (25) araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan iki kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri sürücü Postacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Kayaran'ın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanabildi. Kaza sırasında aracın bir lastiğinin yerinden çıkarak fırladığı görüldü. Kaza yapan aracın kaldırılmasından sonra trafik normale döndü.

(FOTOĞRAF)

(Ek fotoğraflarla geniş haber) - TEM'de feci kaza: 2 ölü(Ek fotoğraflarla geniş haber) - TEM'de feci kaza: 2 ölü(Ek fotoğraflarla geniş haber) - TEM'de feci kaza: 2 ölü(Ek fotoğraflarla geniş haber) - TEM'de feci kaza: 2 ölü

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