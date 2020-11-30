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TEM’de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

30.11.2020 21:06 | Son Güncelleme:
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Bolu’da TEM Otoyolu’nda tıra arkadan çarparak tırla birlikte 50 metre sürüklenen minibüsteki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Kaza, TEM Otoyolu Rüzgarlar mevkiinde meydana geldi.

Bolu’da TEM Otoyolu’nda tıra arkadan çarparak tırla birlikte 50 metre sürüklenen minibüsteki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu Rüzgarlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Hüseyin Muhammed Ali İsmail Kasımlee idaresindeki 06 MB 5862 plakalı Volkswagen marka minibüs, önünde seyreden Hüseyin Canpunar yönetimindeki demir yüklü 06 FF 0850 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin altına giren minibüs, tırla birlikte 50 metre boyunca sürüklendi. Kazada paramparça olan minibüste bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ve araçta bulunan 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ise cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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