TEM'DE FECİ KAZA:1 ÖLÜ 1 YARALI (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA
Sultanbeyli TEM otoyolunda meydana gelen kazada içinde 2 kişinin bulunduğu araç yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra taklalar attı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Cesetten göernütü
-Yaralının görüntüsü
-Araçtan görüntü
-Detaylar
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