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TEM'DE FECİ KAZA:1 ÖLÜ 1 YARALI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 09:42 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA Sultanbeyli TEM otoyolunda meydana gelen kazada içinde 2 kişinin bulunduğu araç yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra taklalar attı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA
Sultanbeyli TEM otoyolunda meydana gelen kazada içinde 2 kişinin bulunduğu araç yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra taklalar attı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Cesetten göernütü
-Yaralının görüntüsü
-Araçtan görüntü
-Detaylar

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