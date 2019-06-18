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TEM'de hurda yüklü TIR devrildi, yol trafiğe kapandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 08:01 | Son Güncelleme

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan hurda yüklü TIR devrildi.

TEM'de hurda yüklü TIR devrildi, yol trafiğe kapandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan hurda yüklü TIR devrildi. Yola saçılan hurdalar nedeniyle yolun 3 şeridi kapandı. Aynı yöne giden cip de hurdalara çarptı.
​Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mustafa Güngör yönetimindeki 06 BFH 062 plakalı TIR, kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi. TIR'ın taşıdığı dorsesindeki hurdalar yola saçıldı. Bu sırada aynı yöne giden Sani Polat yönetimindeki 35 AV 3869 plakalı cip, yoldaki hurdalara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, yola saçılan hurdalar TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinin 3 şeridini de kapattı, uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda ulaşım emniyet şeridinden sağlanırken, Karayolları ekipleri yola dökülen hurdaları toplamak için çalışma başlattı.

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TEM'de hurda yüklü TIR devrildi, yol trafiğe kapandıTEM'de hurda yüklü TIR devrildi, yol trafiğe kapandıTEM'de hurda yüklü TIR devrildi, yol trafiğe kapandıTEM'de hurda yüklü TIR devrildi, yol trafiğe kapandı

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