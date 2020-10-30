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TEM’de iki araç çarpıştı: Uzun araç kuyruğu oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 23:41 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana trafik kazasında araçlar kullanılamaz hale geldi.

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana trafik kazasında araçlar kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrası otoyol İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Arifiye ilçesi mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden İstanbul istikametine giden A.D. idaresindeki 41 YJ 150 plakalı Dacia marka otomobile aynı istikamette gitmekte olan N.B. idaresindeki 34 PG 2704 plakalı Volkswagen marka otomobil arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle 41 YJ 150 plakalı araç otoyolda ters dönerek durabildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası 41 YJ 150 plakalı araçta bulunan 2 kadın, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kontrol amaçlı ayakta tedavi edilirken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Uzun araç kuyruğu oluştu
Kaza sonrası Anadolu TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Bölgede bir süre trafik kontrollü şekilde sağlandı. Yaklaşık 1 saat sonra kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise yola savrulan araç parçalarını temizledi.

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