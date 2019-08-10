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TEM'de iki katlı otobüse arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 01:27 | Son Güncelleme

TEM'de seyir halindeki motosiklet önündeki iki katlı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)-TEM'de seyir halindeki motosiklet önündeki iki katlı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, TEM Mahmutbey Gişeleri Edirne istikametinde saat 18.30'da meydana geldi. İddiaya göre, Burak Süngü'nün kullandığı 34 BHY 630 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi ile önünde seyreden 34 DM 5368 plakalı Beylikdüzü-Taksim seferi yapan iki katlı özel halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Burak Süngü yaralandı. Otobüsteki yolcuların ilk müdahaleyi yaptığı yaralı, olay yerine gelen ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan özel halk otobüsünde bulunan yolcular, olay yerine çağrılan başka bir otobüse bindirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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