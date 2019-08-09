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TEM'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 20:00 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, TEM yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

TEM'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İsa ÇİÇEK/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, TEM yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, TEM yolunun Arifiye mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Hüseyin Bayraktar yönetimindeki 34 DS 8967 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Şahin Duman yönetimindeki 06 DNN 72 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Ayça Kübra Bayraktar, Tuba Bayraktar ve Enise Duman yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobiller çekici ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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