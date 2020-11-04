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TEM’de kamyon tıra çarptı, Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 00:00 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda kamyonun tıra çarpması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaranırken, yolun Ankara istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu Hacı Osman Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda kamyonun tıra çarpması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaranırken, yolun Ankara istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.
Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu Hacı Osman Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 33 NG 653 plakalı kamyon, 34 FS 5190 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü kullanılmaz hale gelen aracında sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Ankara istikametinde yoğunluk oluştu
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kamyondan çıkartılan sürücü sağlık ekiplerine eşlim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeridi trafiğe kapanan TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Olay yerine intikal eden trafik ekipleri tarafından yolun 2 şeridinden trafik akışı sağlandı. Daha sonra olay yerine çağrılan çekiciler yardımı ile tır ve kamyonun yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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