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TEM'DE KAMYONET DEVRİLDİ, TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 08:15 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA TEM Otoyolu Edirne istikameti Yarımburgaz Viyadüğü üzerinde kapalı kasa bir kamyonet iddiaya göre arkadan gelen bir başka aracın çarpması sonucu devrildi.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA
TEM Otoyolu Edirne istikameti Yarımburgaz Viyadüğü üzerinde kapalı kasa bir kamyonet iddiaya göre arkadan gelen bir başka aracın çarpması sonucu devrildi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza sabah 6.30 sıralarında Tem Otoyolu Yarımburgaz Viyadüğü Edirne istikametinde meydan geldi. Sürücü Bayram Tufan kapalı kasa kamyonetine yüklediği market ürünlerini Kırıkkale'de bir markete götürüyordu. Seyir halindeyken arkadan gelen bir kamyon tufan'ın kullandığı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kamyonetle önce bariyerlere çarptı ardından devrildi. Kamyonet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Bazı ürünler ise yola saçıldı. Kaza nedeniyle TEM Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi. Uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen kamyonet 2 vinç yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kaldırılabildi.

Görüntü dökümü:
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-Kamyonetten görüntü
-Ekiplerden görüntü
Sürücü ile röp.
-Kamyonetin kaldırılması
-Genel ve detaylar

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