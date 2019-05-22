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TEM'de kamyonet devrildi, trafik durma noktasına geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 09:31 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE TEM Otoyolu Edirne istikameti Yarımburgaz Viyadüğü üzerinde kapalı kasa bir kamyonet iddiaya göre arkadan gelen bir başka aracın çarpması sonucu devrildi.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE TEM Otoyolu Edirne istikameti Yarımburgaz Viyadüğü üzerinde kapalı kasa bir kamyonet iddiaya göre arkadan gelen bir başka aracın çarpması sonucu devrildi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza sabah 6.30 sıralarında Tem Otoyolu Yarımburgaz Viyadüğü Edirne istikametinde meydan geldi. Sürücü Bayram Tufan kapalı kasa kamyonetine yüklediği market ürünlerini Kırıkkale'de bir markete götürüyordu. Seyir halindeyken arkadan gelen bir kamyon tufan'ın kullandığı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kamyonetle önce bariyerlere çarptı ardından devrildi. Kamyonet sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Bazı ürünler ise yola saçıldı. Kaza nedeniyle TEM Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi. Uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen kamyonet 2 vinç yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kaldırılabildi.

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