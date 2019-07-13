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TEM'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 12:23 | Son Güncelleme

BOLU'da, TEM yolunda bariyerlere çarparak karşı şeride geçen otomobilin başka otomobille çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

TEM'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, TEM yolunda bariyerlere çarparak karşı şeride geçen otomobilin başka otomobille çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde TEM yolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Selim Taçkın yönetimindeki 74 BR 315 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen Durdu Mehmet Tuğsat yönetimindeki 06 BIS 996 plakalı otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen Tuğsat yönetimindeki otomobil, yüzlerce metre otoyolda kontrolsüz bir şekilde ilerledikten sonra refüje çarparak durabildi. Tavan kısmı kopan araçta bulunan Müzeyyen Tuğsat olay yerinde hayatını kaybederken, Durdu Mehmet Tuğsat ve aynı araçta bulunan Elif Tatlı ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Müzeyyen Tuğsat'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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