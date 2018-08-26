TEM'de kaza: 2'si ağır 8 yaralı (1)

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) TEM otoyolunun Etiler Yol ayrımında servis minibüsü kaza yaptı. Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
Kaza saat 09.15 sıralarında meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine seyir halinde olan bir servis minibüsü devrildi. Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapıyor. Bazı yaralıların yerde beklediği görülüyor. Kazada yaralanan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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