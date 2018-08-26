HABER

TEM'de kaza: 2'si ağır 8 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 10:40 | Son Güncelleme

 TEM otoyolunun Etiler Yol ayrımında servis minibüsü kaza yaptı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) TEM otoyolunun Etiler Yol ayrımında servis minibüsü kaza yaptı. Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.15 sıralarında meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine seyir halinde olan bir servis minibüsü devrildi. Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapıyor. Bazı yaralıların yerde beklediği görülüyor. Kazada yaralanan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

PARTNERGöründüğü gibi değil! Kadına yaklaştığına pişman olduGöründüğü gibi değil! Kadına yaklaştığına pişman oldu
Tekirdağ'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralıTekirdağ'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı
Van'da 81 kilo 420 gram sıvı eroin ele geçirildiVan'da 81 kilo 420 gram sıvı eroin ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bloomberg duyurdu! ABD Rusya'yı uyardı!

Bloomberg duyurdu! ABD Rusya'yı uyardı!

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Emeklilere zam müjdesi

Emeklilere zam müjdesi

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Marco Fabian'ı kiraladı!

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Marco Fabian'ı kiraladı!

Aile boyu rezalet!

Aile boyu rezalet!

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Isparta'da dehşet! Önce eşinin boğazını, sonra kendi bileklerini kesti

Isparta'da dehşet! Önce eşinin boğazını, sonra kendi bileklerini kesti

Aksaray'da ilginç olay! Gezi alanı sanıp eve girdi, başına gelmeyen kalmadı

Aksaray'da ilginç olay! Gezi alanı sanıp eve girdi, başına gelmeyen kalmadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı

Antalya'ya gelen turist sayısı rekora koşuyor

Antalya'ya gelen turist sayısı rekora koşuyor

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

Pes dedirten görüntü! Hareket halindeki otomobilin bagajında 5 çocuk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.