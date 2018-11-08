TEM'de kaza: 3 araç birbirine girdi 1 yaralı

Mustafa AKIN/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE TEM Otoyolu'nda 3 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Kâğıthane TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 VR 6372 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önündeki 34 NHE 55 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç da çarpmanın etkisiyle önünde seyreden Ramazan Genç'in kullandığı 34 BIL 847 plakalı otomobile çarptı. Otomobil yan dönerek bariyerlere çarptı. Hafif ticari aracın adı öğrenilemeyen sürücüsü kazada hafif yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, yolu trafiğe kapatarak incelemelerde bulundu. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
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