HABER

TEM'de kaza: 3 araç birbirine girdi 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 23:55 | Son Güncelleme

KAĞITHANE TEM Otoyolu'nda 3 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mustafa AKIN/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE TEM Otoyolu'nda 3 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kâğıthane TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 VR 6372 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önündeki 34 NHE 55 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç da çarpmanın etkisiyle önünde seyreden Ramazan Genç'in kullandığı 34 BIL 847 plakalı otomobile çarptı. Otomobil yan dönerek bariyerlere çarptı. Hafif ticari aracın adı öğrenilemeyen sürücüsü kazada hafif yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, yolu trafiğe kapatarak incelemelerde bulundu. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itiraflarıSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
TEM'de kaza: 3 araç birbirine girdi 1 yaralıTEM'de kaza: 3 araç birbirine girdi 1 yaralı
Siverek Belediye Başkanı'nın basın toplantısında gerginlik: Bağırma lan!Siverek Belediye Başkanı'nın basın toplantısında gerginlik: Bağırma lan!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Böylesi daha önce görülmedi! Bir ilk

Böylesi daha önce görülmedi! Bir ilk

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

PFDK, derbi cezalarını açıkladı! İşte tarihi kararlar

PFDK, derbi cezalarını açıkladı! İşte tarihi kararlar

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...

İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siverek Belediye Başkanı'nın basın toplantısında gerginlik: Bağırma lan!

Siverek Belediye Başkanı'nın basın toplantısında gerginlik: Bağırma lan!

Van Gölü'nde 3.9 şiddetinde deprem!

Van Gölü'nde 3.9 şiddetinde deprem!

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

TEM'de feci kaza! Ceset parçalara ayrıldı

TEM'de feci kaza! Ceset parçalara ayrıldı

Bahçeli'den ABD'nin terör örgütü PKK hamlesine ilişkin açıklama

Bahçeli'den ABD'nin terör örgütü PKK hamlesine ilişkin açıklama

Büyük tepki çekmişti! 'Hayat hırsızı' tutuklandı

Büyük tepki çekmişti! 'Hayat hırsızı' tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.