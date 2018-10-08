TEM'de  kaza …3 araç birbirine girdi, 5 kişi yaralandı

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)-TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde, 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Bu arada, hastanede tedavileri süren 5 yaralının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
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