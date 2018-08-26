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TEM'DE KAZA: 8 YARALI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 09:28 | Son Güncelleme

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA TEM otoyolu Etiler Yol ayrımında minibüs kaza yaptı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA

TEM otoyolu Etiler Yol ayrımında minibüs kaza yaptı. Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

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