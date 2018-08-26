TEM'DE KAZA: 8 YARALI (1)

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA
TEM otoyolu Etiler Yol ayrımında minibüs kaza yaptı. Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Detaylar
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu
Aile boyu rezalet!
ABD’li senatör McCain hayatını kaybetti
Isparta'da dehşet! Önce eşinin boğazını, sonra kendi bileklerini kesti
İran'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Aksaray'da ilginç olay! Gezi alanı sanıp eve girdi, başına gelmeyen kalmadı
MHP tarih verdi ve açıkladı: Af mı geliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum