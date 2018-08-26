TEM'de kaza: 8 yaralı (1)

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL, (DHA) TEM otoyolu Etiler Yol ayrımında minibüs kaza yaptı. Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
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