TEM'de kaza : Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti (1)

Ersan SAN-İSTANBUL (DHA)-TEM Otoyolu Maslak mevkiinde bir araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza saat 11.00 sıralarında TEM otoyolu Maslak mevkii Fatih Sultan Mehmet köprüsü istikametinde meydana geldi. Köprü istikametinde seyreden bir araçla motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, köprü istikametinde yoğun trafik oluştu.
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