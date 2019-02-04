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TEM'DE KAZA: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 12:16 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA TEM Otoyolu Maslak mevkiinde bir araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ersin Karakaya hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
TEM Otoyolu Maslak mevkiinde bir araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ersin Karakaya hayatını kaybetti.
Kaza saat 11.00 sıralarında TEM otoyolu Maslak mevkii Fatih Sultan Mehmet köprüsü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köprü istikametinde seyreden Abdülhalim Karaca'nın kullandığı araçla Ersin Karakaya yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Karakaya çarpışmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Ersin Karakaya'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza nedeniyle köprü istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normal seyrine döndü. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Ersin Karakaya'nın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, araç sürücüsü Abdülhalim Karaca polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ/
-Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün kaskı
-Cenazenin ambulansa konulması
-Kazaya karışan araçların çekilmesi
-Yolu temizleyen ekipler
-Yolun trafiğe açılması
-Genel ve detaylar

(HAVADAN GÖRÜNTÜ)
-Kaza yerinin havadan görüntüsü
(AKTÜEL)
-Kaza yerinden görüntü
-Ekiplerin çalışması
-Motosikletten görüntü
-Trafikten görüntü

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