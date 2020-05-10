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  4. TEM'de kaza yapan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

TEM'de kaza yapan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 09:26 | Son Güncelleme

İstanbul Küçükçekmece TEM Otoyolu Mahmutbey gişelerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bariyer ile trafik levhasına çarptı. Kazada otomobil içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza saat 07.30 sıralarında TEM Otoyolu Mahmutbey gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametine giden Sinan Uzun (35) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak bariyer ile trafik levhasına çarptı. İhbar üzerine olay yerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerinde sıkışan Sinan Uzun'u kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından sürücü otomobilden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Sinan Uzun'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil Büyükşehir Belediyesine ait vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.

(DHA)

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