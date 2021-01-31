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  4. TEM’de limon yüklü tır devrildi: 1 yaralı

TEM’de limon yüklü tır devrildi: 1 yaralı

31.01.2021 15:32 | Son Güncelleme:
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Bolu’da TEM Otoyolu’nda refüje çarparak devrilen limon yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Bolu’da TEM Otoyolu’nda refüje çarparak devrilen limon yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Kazada devrilen tırın otoyolu kapatması nedeniyle yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Rüzgarlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan İbrahim Çay (50) idaresindeki 333 ACR 667 plakalı limon yüklü tır, kontrolden çıkarak refüjdeki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle çekici kısmı refüjün üzerine çıkan tır, devrilerek metrelerce sürüklendi. Kazada tırda sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çay, tedavi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Çay’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazada devrilen tırın otoyolu tamamen kapatması nedeniyle İstanbul yönünde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Ekipler, TEM Otoyolu İstanbul yönüne ilerleyen sürücüleri Yeniçağa Gişeleri’nden D-100 karayoluna yönlendirdi. Otoyolu kapatan tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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