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TEM’de lüks araç takla attı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 17:46 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Düzce kesiminde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen kazada lüks arazi aracı takla attı.

TEM Otoyolu Düzce kesiminde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen kazada lüks arazi aracı takla attı. Kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde TEM Otoyolu Düzce kesimi Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Hüseyin K.’nın kullandığı 06 KPN 90 plakalı lüks arazi aracı aşırı yağış nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yolun sol şeridine ters şekilde düşen araç içinde bulunan sürücü Hüseyin K., eşi Ayşe K. ile 5 yaşındaki Ebrar K. ve 8 yaşındaki Evra K. yaralandı. Kaza esnasında yoldan geçmekte olan sürücüler durarak kaza yapan araçtaki yaralıları çıkarttılar. Yaralıları yağmurdan korumak için kendi araçlarına alan sürücüler, yaralıları olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim ettiler. Yağmur nedeniyle sağlık ekipleri sürücünün yaralanan eşine trafik ekiplerinin tuttuğu şemsiyenin altında ilk müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya tanık olan bir sürücü, “Aşırı yağmur yağıyordu. Araç birkaç takla attı. Ben son taklasını görebildim. Hemen yol kenarında durarak yaralıları araçtan çıkarttık. Yaralı çocukları diğer sürücüler araçlarına alarak yağmurdan korumaya çalıştı” dedi.
Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

TEM’de lüks araç takla attı: 4 yaralı

TEM’de lüks araç takla attı: 4 yaralı

TEM’de lüks araç takla attı: 4 yaralı

TEM’de lüks araç takla attı: 4 yaralı

TEM’de lüks araç takla attı: 4 yaralı

TEM’de lüks araç takla attı: 4 yaralı

TEM’de lüks araç takla attı: 4 yaralı

TEM’de lüks araç takla attı: 4 yaralı

TEM’de lüks araç takla attı: 4 yaralı

TEM’de lüks araç takla attı: 4 yaralı

TEM’de lüks araç takla attı: 4 yaralı

TEM’de lüks araç takla attı: 4 yaralı

TEM’de lüks araç takla attı: 4 yaralı

TEM’de lüks araç takla attı: 4 yaralı

TEM’de lüks araç takla attı: 4 yaralı
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