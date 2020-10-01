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TEM’de lüks cipi taşıyan kurtarıcı devrildi, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 19:09 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesi TEM Otoyolu’nda hafif ticari araçla çarpışan lüks cipi taşıyan kurtarıcı devrildi.

Kocaeli’nin Derince ilçesi TEM Otoyolu’nda hafif ticari araçla çarpışan lüks cipi taşıyan kurtarıcı devrildi. Kaza sebebiyle trafiğe kapanan ve kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğunun oluştuğu TEM Otoyolu havadan görüntülendi.
Kaza, Derince ilçesi TEM Otoyolu Çınarlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zehit K. 34 DE 42745 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Kemal Topal 34 BR 5767 plakalı kurtarıcıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kurtarıcı üzerindeki sıfır model Land Rover marka cip ile devrildi. Kazada yaralanan olmazken, TEM Otoyolu’nun İstanbul istikameti araç trafiğe kapandı. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, yolu tek şeritten trafiğe açarken, yaşanan kaza nedeni ile İstanbul istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç trafiği oluştu. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesine 1 saat sonra kurtarıcı ve cip çekiciler yardımı ile yoldan kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yolun 3 şeridi de trafiğe açıldı. Otoyolda oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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