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TEM’de makas atan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 00:14 | Son Güncelleme

Hasdal TEM otoyolunda makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak başka bir otomobile çarptı.

Hasdal TEM otoyolunda makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı.

Kaza, TEM otoyolu Hasdal mevkii Ankara istikametinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 SK 7779 plakalı otomobil sürücüsü başka bir otomobil ile yarışa girdi. Hızla seyreden sürücü aynı zamanda makas atmaya başladı. Hasdal mevkiine geldiğinde ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yoldaki başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere saplandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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