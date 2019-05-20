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TEM'de makas atan otomobil bariyerlere saplandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 23:49 | Son Güncelleme

HASDAL TEM Otoyolunda makas atarak ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldaki bir otomobile çarpıp savrularak bariyerlere saplandı.

Özgür EREN İSTANBUL,(DHA)-HASDAL TEM Otoyolunda makas atarak ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldaki bir otomobile çarpıp savrularak bariyerlere saplandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Hasdal mevkii Ankara istikametinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. 34 SK 7779 plakalı otomobil sürücüsü iddialara göre başka bir otomobil ile yarışa girdi. Bir süre sonra yolda makas atmaya başlayan sürücü, Hasdal mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yoldaki bir otomobile çarparak savrulup bariyerlere saplandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

"BUNLARA ÖMÜR BOYU DİREKSİYONA ÇIKARTMASINLAR"

Kazaya karışan Hasan Fahri Okutucu, "Biz iftardan geliyorduk. Bu arkadaş makas attı. İki kişi yarış yapıyordu. Biz aracımız ile ailecek geliyorduk. Adam kafasına göre makas ata ata gidiyor. Birisi yırttı gitti, öteki de bize vurdu. Oradan döndü bu tarafa vurdu. Bu adamlara cezaları ağır vermeleri lazım. Bu adamları ömür boyu direksiyona çıkartmasınlar" diye konuştu.

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