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TEM'de makas atan otomobil yüzünden kaza yapan araç devrildi; trafik kilitlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 17:43 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Ispartakule mevkiinde makas atan plakası belirsiz otomobil yüzünden bariyerlere sürten hafif ticari araç devrildi.

TEM'de makas atan otomobil yüzünden kaza yapan araç devrildi; trafik kilitlendi

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-TEM Otoyolu Ispartakule mevkiinde makas atan plakası belirsiz otomobil yüzünden bariyerlere sürten hafif ticari araç devrildi. Sürücüsünün şans eseri kaza almadan kurtulduğu kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik kilitlendi.
Kaza, saat 17.00 sırlarından TEM Otoyolu Ispartakule Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ankara İstikametinde makas atan plakası belirsiz otomobilden direksiyon kırarak kaçan Mestan Alıskan'ın kullandığı 34 DL 3506 plakalı hafif ticari araç, önce sol bariyerlere ardından ağ bariyerlere sürterek devrildi. Sürücü Mehmet Alışkan, şans eseri yara almadan kazadan kurtuldu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, trafiği bir süre durdurdu. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik kilitlendi. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

(FOTOĞRAF)

TEM'de makas atan otomobil yüzünden kaza yapan araç devrildi; trafik kilitlendiTEM'de makas atan otomobil yüzünden kaza yapan araç devrildi; trafik kilitlendiTEM'de makas atan otomobil yüzünden kaza yapan araç devrildi; trafik kilitlendi

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