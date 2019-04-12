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TEM'de makas atan sürücü polise yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 15:41 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu'nda hız yapıp, makas atan bir sürücü polise yakalandı.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-TEM Otoyolu'nda hız yapıp, makas atan bir sürücü polise yakalandı. Hatasını kabul eden sürücü trafik polisleriyle ilginç diyaloglara girdi. Trafik polisinin alkol testi yapmak istediği sürücü, "Lütfen dersen üflerim" dedi. Polisin "Lütfen üfler misin?" dediği sürücü daha sonra alkol metreye üfledi. TEM Otoyolunda hız yapan ve makas atarak ilerleyen Cem Ö. sivil bir polis tarafından Seyrantepe mevkiinde durduruldu. Kendisini durduran polise zorluk çıkaran ve tutarsız davranışlarda bulunan sürücü için olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. "ARACIMI HIZLI KULLANDIM, MAKAS ATTIM" Sağlık ekipleri tarafından tansiyonu ölçülen Cem Ö. basın mensuplarına "Ben trafikte aracımı biraz hızlı kullandım, makas attım. Sonra önüme bir araç geldi önümde durdu. Beni aracımdan indirmeye çalıştılar aramızda bir arbede oldu" diye konuştu. "LÜTFEN DERSEN ÜFLERİM" Cem Ö. kendisini durduran kişilerin cüzdanını ve aracındaki eşyalarını alıp kaçtıklarını iddia etti. Polis, tavırlarından şüphelendiği Cem Ö.'ye alkol testi yapmak istedi. Bir trafik polisinin alkol metre uzatarak "üfle bakalım" dediği Cem Ö. uzun süre polise boş boş baktı. Trafik polisi Cem Ö.'ye "Üflemezsen 2 bin lira cezası var" deyince Cem Ö. bir süre daha durduktan sonra polise, "Lütfen dersen üflerim" dedi. Polisin "Lütfen üfler misin?" dediği Cem Ö. daha sonra alkol metreye üfledi. Test sonucunda Cem Ö.'nün alkol kullanmadığı anlaşıldı. Polis ekipleri tarafından aracı aranan Cem Ö.'ye trafiği tehlikeye düşürmekten ceza kesildi.

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