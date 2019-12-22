HABER

TEM'de makas atarak ilerlerken iki araca çarptı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 23:01 | Son Güncelleme

TEM'de alkollü olduğu iddia edilen kadın sürücü, lüks otomobili ile makas atarak süratle ilerlerken iki araca çarptı.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL,(DHA)-TEM'de alkollü olduğu iddia edilen kadın sürücü, lüks otomobili ile makas atarak süratle ilerlerken iki araca çarptı. Ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı. Kazaya sebep olan kadın sürücünün rahat tavırlar sergilediği görüldü.
Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM Bahçeşehir İstanbul yönünde meydana geldi. İddiaya göre, yolda süratli ve makas atarak ilerleyen 34 ERT 37 plakalı lüks otomobilin adı öğrenilemeyen sürücüsü, önce 34 CJJ 66 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda dönerek ilerleyen lüks otomobil, ardından 34 LB 1147 plakalı otomobile çarptı. Daha sonra yol kenarındaki bariyerlere vurarak durabildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alkolü olduğu iddia edilen sürücünün ilk çarptığı otomobilde bulunan aynı aileden Aynur Şengül, Tuba Şengül ve Serpil Gülen yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
TEM'de makas atarak kazaya sebep olan kadın sürücünün rahat tavırları dikkat çekti.
Çarpılan otomobilin sürücüsü Cevdet Şengül, “Yolda geliyorduk, geldi, solda bana vurdu. Döndü benim bacanağıma vurdu. Yolun ortasında böyle döndü, bariyerlere girdi. Eşim yaralı, kızım yaralı, baldızım yaralı. Çok hızlı geliyordu, zaten alkollüymüş galiba. Makas atarak geliyordu zaten, çok hızlıydı makas atıyordu" dedi.
Kazanın olduğu noktada trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza nedeniyle Bahçeşehir İstanbul yönünde trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçlar kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
(FOTOĞRAF)

Büyükada'da ruam paniği! İptal ediyorlarBüyükada'da ruam paniği! İptal ediyorlar
Binali Yıldırım’ın "Koltuk elden gitti" esprisi herkesi güldürdüBinali Yıldırım’ın "Koltuk elden gitti" esprisi herkesi güldürdü
Edremit Körfezi kuvvetli lodosun etkisindeEdremit Körfezi kuvvetli lodosun etkisinde
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ve Doğu Akdeniz mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ve Doğu Akdeniz mesajı

Yunanistan'dan skandal hamle! Fotoğraflar ortaya çıktı

Yunanistan'dan skandal hamle! Fotoğraflar ortaya çıktı

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Derbinin 11'leri belli oldu! F.Bahçe'de şok

Derbinin 11'leri belli oldu! F.Bahçe'de şok

Dikkat! Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Dikkat! Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Feci ölüm! İnanamadılar

Feci ölüm! İnanamadılar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sarıkamış şehitleri' için paylaşım

Erdoğan'dan, 'Sarıkamış şehitleri' için paylaşım

GESTAŞ duyurdu! Bazı feribot seferleri iptal edildi

GESTAŞ duyurdu! Bazı feribot seferleri iptal edildi

Son dakika: CHP eski milletvekili Sinan Aygün hakkında disiplin soruşturması başlatıldı

CHP, Sinan Aygün hakkında disiplin soruşturması başlattı!

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 4 terörist teslim oldu

Bakanlık duyurdu! 4 terörist teslim oldu

Son dakika: Ankara Valiliği'nden vatandaşlara fırtına uyarısı

Valilik'ten vatandaşlara fırtına uyarısı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu! 4 kilo 870 gram esrar ele geçirildi

Adıyaman'da ele geçirildi! Tam 4 kilo 870 gram...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.