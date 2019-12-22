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TEM’de makas atarak ilerleyen araç düğünden dönen iki otomobile çarptı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 23:56 | Son Güncelleme

TEM otoyolunda makas atarak ilerleyen lüks aracın düğünden dönen iki farklı araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

TEM otoyolunda makas atarak ilerleyen lüks aracın düğünden dönen iki farklı araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrasında korkan küçük bir çocuk ise sağlık çalışanının eldiveni şişirip balon yaparak vermesi sonucu sakinleştirildi.

Kaza, akşam saatlerinde 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Küçükçekmece mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.S. yönetimindeki 34 ERT 37 plakalı lüks otomobilin makas atarak ilerlemesi sonucu, önünde seyir halinde akrabalarıyla düğününden dönen İsa K. yönetimindeki 34 LB 1147 plakalı otomobil ve Cevdet Ş. yönetimindeki 34 CJJ 66 araca çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası savaş alanına dönen yolda trafik durdu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kaza sonucu yaralanan Aynur Şengül, Tuba Şengül ve Serpil Gülen’e müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ve sağlık çalışanlarından korkan çocuğa yoğun ilgi
Kaza sonucu araçta bulunan küçük yaştaki çocuklar korku dolu anlar yaşadı. Küçük çocuklardan annesi, kardeşi ve teyzesi hastaneye kaldırılan bir çocuk, sürekli ağlayınca kaza yerine gelen itfaiye eri ve sağlık çalışanı küçük çocuğun yanına gitti. Ağlamakta olan çocuğa yardım eden sağlık çalışanı, çocuğu sakinleştirmek için büyük çapa gösterdi. Sağlık çalışanı kadın, ambulanstan aldığı eldiveni şişirip balon yaptı. "Al sana balon yaptım" diyen sağlık çalışanı küçük çocuğa yaptığı balonu verdi. Ardından çocukla konuşup sakinleştirmek için büyük çapa gösterdi.

"Eşim, kızım ve baldızım hastaneye gittiler"
Kaza sonucu eşi, kızı ve baldızı hastaneye kaldırılan Cevdet Şengül, kaza anını anlatarak, "Siyah araba çok hızlıydı, yolda bacanağımla birlikte gidiyorduk, düğünden geliyorduk. İlk önce bana vurdu, sonra da bacanağıma vurdu. Çok süratliydi sürücü alkollüydü. Üç tane yaralı var. Eşim, kızım ve baldızım hastaneye gittiler. Üç tane de küçük çocuk vardı bizde onlar da şuanda korkudan ağlıyor" dedi.

Kaza sonrası üç sürücü ifadelerini almak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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